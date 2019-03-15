قومي المرأة يشيد بقضية "بتستقوي" لسمية الخشاب

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر إلى الفنانة سمية الخشاب، لمناقشتها قضية العنف ضد المرأة، في أغنيتها المصورة الجديدة "بتستقوي" التي طرحتها مساء أمس، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
ونشر القومي للمرأة، رسالة الشكر عبر صفحته الرسمية، وجاء نصها: "يتوجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر إلى الفنانة سمية الخشاب على الرسالة التي تضمنتها أغنيتها الجديدة "بتستقوي"، التي تناقش من خلالها مشكلة العنف ضد المرأة، وهي مشكلة خطيرة في المجتمع لابد من مواجهتها، ويعتبر الفن أحد الأدوات الهامة في مواجهة المشاكل التي يتعرض لها المجتمع من خلال دوره في التوعية".
يذكر أن أغنية "بتستقوي"، من كلمات هشام صادق وألحان سمية الخشاب، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.
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