مشاهير مواليد برج الحوت من الرجال والنساء

يُعرف برج الحوت بلجوئه لحدسه أكثر من عقله لاتخاذ قرارات معينة، ويتوق لأن يُدرك الآخرون طبيعته المبدعة، ويكره في المقابل الانضباط والقيود، ولذلك نجده ثائرًا أحيانًا على التقاليد.

كما يميل مولود الحوت إلى الانعزال في عالم خيالي، ويملك حدسًا قويًّا وسرعة بديهة، ويتقبّل الأفكار الجديدة المطروحة عليه، وكل هذه العوامل تُسهم في جعله إنسانًا مبدعًا بحقّ في مجال الآداب والموسيقى.

مولود الحوت يتمتّع بطبع هادئ وغير مبالٍ وإن وجّهت إليه اللوم، أو صببت عليه غضبك، لن يتحدث بل سيكتفي بالصمت.ومن عاداته ألّا يبالي بما يحصل حوله في العالم، فلا يُتوقّع منه ردة فعل على أمر مهم. ولا يمكننا أن نُنكر أنّ للحوت بعض لحظات الغضب، ولكنه سرعان ما يهدأ لأنه صاحب قلب طيب ولطيف، وأما شكله الخارجي فعادة ما يكون لافتًا وجاذبًا.

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