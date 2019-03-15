كيف تنمي مهارات طفلك قبل دخول المدرسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
يعاني بعض الأطفال من مشكلة في المهارات الإدراكية والاجتماعية والحركية وغيرها في المدرسة، ما يؤدي إلى تأخر الطفل عن بقية زملائه في الفصل الدراسي وانزعاج الأسرة والمعلمين، لذا يراعى الانتباه إلى تحسين مهارات الصغار قبل دخول المدرسة.
إليك بعض الطرق لتطوير مهارات الأطفال المختلفة منذ ولادتهم حتى وصول السن المناسب لدخول المدرسة، والتي نشرها موقع "how kids develop"
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