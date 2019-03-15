"ماكانتش مدركة".. "الخرف" يدفع عجوز بريطانية لقتل زوجها

حياة هادئة كانت تعيشها العجوز البريطانية، مارجوري جريسون، مع زوجها، الذي أحبته منذ سنوات كثيرة، لكن إصابتها بالخرف كانت السبب وراء دفعها لقتله، رغم عدم وجود أي مشاكل بينهما.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية، فإن مارجوري، ذات الـ83 عامًا، قتلت زوجها "آلان"، ذو الـ85 عامًا، داخل منزلهما في مدينة شيفيلد، وحينما تم القبض عليها اعترفت بجريمتها ولم تنكر ذلك، لكنها ذكرت أثناء التحقيقات أنها لم تكن تعلم بتصرفاتها.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن الادعاء العام حول التهمة من جريمة قتل عمد إلى قتل غير عمد، وذلك بعدما تلقى التقرير الطبي، الذي أفاد بأن العجوز البريطانية تعاني بالفعل من الخرف.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها على المتهمة خلال 12 الشهر المقبل، كما أنه توجد احتمالية الإفراج عنها بعد صور الحكم.
وكانت أسرة العجوز البريطانية "مارجوري" شعرت بصدمة شديدة حينما علمت بالأمر، فهي وزوجها كانا يحبان بعضهما كثيرًا، ويكرهان العنف، فما حدث لا يمكن تصديقه أو تفسيره.
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