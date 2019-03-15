نشرت الفنانة وفاء عامر، مقطع فيديو جديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت الفنانة بصحبة نجلها عُمر، وهو يعلن عن طرحه أغنية في نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأم، تحت عنوان "أشبع منها".
وظهرت وفاء بالمقطع بإطلالة بسيطة، متخلية عن المكياج تمامًا، مُعلقة: "ربنا يصبر اللي معندوش ماما".
وكانت أخر أعمال وفاء مسلسل نسر الصعيد، التي شاركت فيه أمام محمد رمضان، ودرة، بالموسم الرمضاني السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد الأم.. وفاء عامر تنتظر أغنية من ابنها: "ربنا يصبر اللي معندوش ماما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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