بالصور| بـ"وجه عابس".. إسعاد يونس تستقبل هدية غامضة من ابنتها في عيد الأم

شاركت الإعلامية إسعاد يونس متابعيها، جمهورها بموقف كوميدي لها مع ابنتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يونس" بأزياء سوداء، ناظرة بوجه عابس إلى هدية متوسطة الحجم تجملها فتاة، معلقة: "لما بنتك تقدمك هدية عيدالأم، وعينك منها، بس مش عايزه تاخديها، علشان مبتسمعش الكلام".

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وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات الكوميدية، طالبين منها الحصول على الهدية، فيما تساءل البعض عما تحتويه علبة الهدايا.

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