قبل يوم المرأة المصرية .. منى أبو شنب تستمر في مهاجمة حواء: "خائنات ومكانهن البيت"

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. منى أبو شنب: "فين حقوق الرجالة اللي بتضرب"

منى أبو شنب للرجال: الناشز بتتمرع لما الزوج يسكتلها

منى أبو شنب توجه رسالة جديدة للرجال: "روح اتجوز على مراتك.. وكفاية نكد"

بثينة توكل عن حوارها مع منى أبو شنب: "اللي بيته من زجاج ميحدفش بالطوب"

تحتفل البلاد، غدًا، 16 مارس، بيوم المرأة المصرية، من أجل تسليط الضوء على نضالها على مر التاريخ، وتسليط الضوء على أعمالها، وواجباتها وحقوقها بالمجتع، فضلًا عن الأدوار التي تقوم بها طيلة حياتها.

في 16 مارس من عام 1919 سقطت العديد من الشهيدات مقابل نضالهن، وفي عام 1923 بنفس التاريخ، تم تأسيس أول اتحاد نسائي في مصر، بدعوة من هدى شعراوى.

هذا فضلًا عن حصول المصرية على حق الانتخاب والترشيح، للمرة الأولى في 16 مارس من عام 1956، وهو ما يشكل تاريخا كبيرا من النضال عاشته المرأة المصرية حتى يومنا هذا، يتطلب منا تمجيدها بكل حين ومكان.

وعلى جانب آخر، تتعمد منى أبو شنب صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، مهاجمة السيدات المصريات بين الحين والآخر، متجاهلة في الوقت نفسه المكافحات والناجحات منهن، ولم ترَ سوى حالات فردية، انتقدت على خلفياتهن السيدات عمومًا بين الحين والآخر، لتضرب بحقوق المرأة عرض الحائط.

واليوم نشرت أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع المقاطع المصورة "يوتيوب".

وبدأت حديثها، مؤكدة أن السيدات تمتكلن جرأة أكثر من الرجال، ومن أهم أسباب تلك الجرأة، الاختلاط، ونزولهن مجال العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، مضيفة، "مبعيبش على الراجل يقول كلمة أو حاجة، لأن البنت هي اللي بتفتح الباب".

واتهمت الفتيات بأنهن السبب، لأنه "عندما يلقي شاب نكتة فهي ترد عليه ضاحكة، وهو ما يجعل الرجل يزيد في كلامه"، مؤكدة أن الفتاة مكانها بيتها ولا يجوز لها النزول، إلا إذا أصبحت مثل الرجل ولا ترد عليه، "ساعتها بيعرف إنها ست محترمة".

وأكملت حديثها عما سمته "الكوارث اللي جابهلنا الاختلاط"، معللة بأن تلك الكوارث هي سبب نهي الله عن الاختلاط بين الرجل والمرأة.

واستنكرت جرأة بعد الفتيات، في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وردها على الرجال عبر الرسائل، بل المبادرة بذلك، "الفيس ده سبب خراب ودمار المجتمع".

وأكملت، "نزول المرأة واختلاطها جاب الخراب للمجتمع، جرأة النساء غلبت جرأة الرجال".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تنتقد فيها صاحبة المُبادرة الجنس الناعم:

السيدات خائنات:

في مقطع سابق لها، أقرت صاحبة المُبادرة، بأن أغلب السيدات خائنات، كما إنهن يحددن اختيار الزوج وفقًا للمال فقط، قائلة: "الستات مش بتفكر غير في الجنس والمال بس".

وتابعت: "ممكن تبقى متجوزة وتعمل علاقة مع محاميها، أو مدرب أولادها، أو مع واحد كانت بتحبه قبل كده، وتفضل مع جوزها عشان الفلوس".

واختتمت: "أنا مش بهاجم واحدة بعينها، بس اللي هتدافع تبقى زيهم".

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تعدد الزوجات يقوي الصحة الجنسية:

وصرحت أبوشنب، من قبل، بأن تدشينها لمبادرة تعدد الزوجات أمر طبيعي للفت أنظار المجتمع لتعدد الزوجات.

وأضافت، خلال حوار سابق لها ببرنامج "القاهرة اليوم"، على شاشة "اليوم"، أن المبادرة حل اقتصادي اجتماعي صحي وده كلام الدين بتاعنا ولأن فيه تقارير ودراسات عالمية بتأكد أن تعدد الزوجات بيقوي الصحة الجنسية للرجل وأنه لو أحادي الزوجة صحته الجنسية بتقل".

الرجل مظلوم:

قالت منى أبو شنب، إن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يُحدد عدد الزوجات، مضيفة أن "الرجال مظلومون داخل المجتمع لوجود قوانين مجحفة ضدهم".

وأضافت "أبو شنب" خلال حوارها ببرنامج "القاهرة اليوم"، أن المجتمع المصري ينظر للزوجة الثانية بنظرة سيئة.

وتابعت "96% من الزوجات خائنات على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن هناك قضايا تم رفعها ضدها.

السيدات "نكد":

أثارت "أبو شنب" الجدل مؤخرًا، عقب نشرها منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض فيه الأزواج على الزواج بأخرى، قائلة: "لما تقولك اتقي الله فيا، قولها ما تتقيه انتى وبطلى نكد، ولما تقولك أنت خاين قولها التعدد مش خيانة، التعدد جواز على كتاب الله وسنة رسوله، ولما تقولك انت ناقصك إيه علشان تتجوز تاني قول لها ناقصني واحدة ست انتي "استرونج انتدبنت ومن".

وتابعت: "باختصار روح اتجوز واحدة لطيفة دمها خفيف ورقيقة وأنثى بجد وكفاية عليك كده نكد".

اضربوا الزوجة بـ"الجزمة":

في واقعة سابقة، وجهت صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، رسالة للأزواج الذين يشاركون شكواهم من زوجاتهم، بسبب تجاوزهن عليهم بالكلام أو الأفعال، قائلة: "لو مراتك تجاوزت معاك إديها بالجزمة على دماغها، ولو مش عاجبها بالسلامة تروح عند أمها".

وتابعت: "متبصش لأطفالك ولا تفكر فيهم لأنهم أكيد هيطلعوا زي أمهم، خليك راجل وهزقها وامسح بيها الأرض".

وأضافت "أبو شنب" خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هُناك بعض الأزواج يتجنبون القسوة مع زوجاتهم خوفًا من أن يحركن دعاوى نفقة للمطالبة بحقوقهن الشرعية، قائلة: "احفظ انت حقوقك ومتمضيش على قايمة ومتديهاش الذهب بتاعها".

وعن رد فعل الزوجة في تلك الحالة، قالت الإعلامية صاحبة مُبادرة التعدد: "لو اتمردت اتجوز عليها عشان تتعدل".

الستات بتضرب الرجالة:

بالتزامن مع احتفالات العالم، باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، بشهر نوفمبر الماضي، نشرت منى أبو شنب مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدعو فيه العالم لمواجهة العنف ضد الرجل.

وقالت خلال المقطع: "كل شوية تتكلموا عن الستات لحد ما صدعت، فين حقوق الراجل، وليه مش بنتكلم عن العنف اللي بيتمارس ضده".

وأضافت: "الستات دلوقتي بتضرب الرجالة، وبتحرمهم من عيالهم لو اتجوز عليها، وبتوديه المحكمة، ده عنف ولازم نتكلم عنه"، مضيفة: "لو الست رفضت إن جوزها يعدد ويتجوز عليها تبقى بتمارس العنف ضده، ولازم نتصدى لهذا النوع".

وكان المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، قد أعلن رفضه التام لتصريحات منى أبو شنب "المسيئة للمرأة المصرية" بعد ظهورها كضيفة ببرنامج "حضرة المواطن" المُذاع بقناة "الحدث"، وتحرك في شهر يناير من العام الماضي، بتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد السيدة منى أبو شنب، وضد القناة التى أذاعت البرنامج، وضد مقدم البرنامج.

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