"الوشاح" أحد أهم الاكسسوارات لإطلالة مميّزة في ربيع 2019

يعتبر "الوشاح " أحد أهم الاكسسوارات المعتمدة في فصل الشتاء , فهو يؤمن الدفئ في فصل بارد كهذا و يمكن تنسيقه مع معطف . رصدنا مؤخراً اعتماده كاكسسوار بارز من اكسسوارات الربيع التي تزيّن الملابس .

ظهرت بعض العارضات بموديلات سكارف طويلة ذات ألوان حيوية مستوحاة من الطبيعة حيث الورود الملونة، والتي يتم لفها حول الرقبة بأساليب مختلفة، مثل وشاح ألتوزارا Altuzarra، ووشاح جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

كما قدمت دار سيلين Celine سكارف الطويل المنقوش بلفّة العقدة التي تضيف لمسة حيوية لإطلالتك.

وبرزت بصورة كبيرة سكارف متوسطة العرض والتي يتم لفها حول الرقبة بألوان موحدة متناسقة مع الأزياء، مثل أوشحة ايلي صعب Elie Saab، ميو ميو Miu Miu، وTalbot Runhof.

وبنفس التصميم ولكن باللون الأبيض، قدمت ماركة فالنتينو Valentino الوشاح الأنيق الذي يناسب إطلالة العمل الرسمية.

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وبتصميم مستوحى من رابطة عنق الرقبة، ظهرت مجموعة من التصاميم الجذابة للإطلالات الرسمية أيضاً، مثل سكارف شانيل Chanel، جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، جيفنشي Givenchy، ولويس فيتون Louis Vuitton.

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