هل المهرجانات والموسيقى الصاخبة تجعلك أكثر عنفا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

توصلت دراسة حديثة إلى أن الاستماع إلى الموسيقى أو الأغاني العنيفة لا يزيد أو ينقص من حساسية الأشخاص تجاه العنف.

أُجريت الدراسة على مجموعة من طلاب الجامعة المتطوعين والذين تم تقسيمهم إلى مجموعتين، مجموعة تكونت من 32 شخصًا قالوا إنهم معجبين بالموسيقى العنيفة مثل موسيقى "الديث ميتال" بينما المجموعة الأخرى مكونة من 48 شخصًا والذين لا يستمعون إلى هذا النوع من الموسيقى وغير معجبين به، بحسب ما يذكر موقع "Medical X Press".

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