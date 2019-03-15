بعد وفاة رجل أعمال هندي.. كيف تتفادى مخاطر عمليات زرع الشعر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

توفي رجل أعمال هندي بعد خضوعه لعملية زراعة شعر دامت 12 ساعة في عيادة خاصة بمنطقة شينشوكوكلي في مومباي، وتم نقل الرجل إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس وحدوث تورم، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.

وانتشرت مؤخرًا عمليات زرع الشعر بين الرجال والسيدات، والتي يلجأ إليها عادة من يعانون من الصلع بعتبارها حلًا دائمًا لجميع مشاكل تساقط الشعر والصلع. وفيما يلي مجموعة نصائح هامة وضرورية قبل إجراء عمليات زرع الشعر- وفق ما نشره موقع "Dailymedical".

- قم بالاطلاع بشكل كامل على خطوات سير العملية، ولا توفر أي استفسار يدور في خلدك قبلها. واختر الطبيب، وتذكر أن اختيار عيادة ذات وصول عالمي سيكون أفضل بالنسبة لك.

- ينصح بعقد قبل جلسة استشارية بين الطبيب والمريض، قبل اجراء العملية، لمناقشة الخيارات المتاحة للزراعة، وكيفية تصميم خط الجبهة وتوزيع الكثافة وعدد جذور الشعر الممكن اقتطافها.

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- عدم دهن أي علاج موضعي على الرأس أو على الشعر قبل العملية.

- عدم تناول المشروبات الكحولية أو التدخين قبل العملية بثلاثة أيام.

- يفضل القيام بغسل الشعر قبل المجيء إلى العملية، وعدم وضع اي جيل أو مثبت للشعر.

- يجب تناول وجبة الافطار قبل عمليات زراعة الشعر أو اكل وجبة خفيفة في حال كان العمل الجراحي سيجرى بعد الظهر.

- ضرورة التأكيد على أن المقبل على زراعة الشعر لا يتناول أى أدوية أو علاجات كيماوية تتسبب فى تساقط الشعر.