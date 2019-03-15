تعرف على سر رشاقة نانسي عجرم بعد الطفل الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
نشرت نانسي عجرم صورة لها تكشف عن رشاقتها بعد ولادة طفلتها الثالثة، ما أثار تساؤلات الكثير عن سر رشاقتها.
طبيعة جسمها
أعلنت نانسي عجرم أن عظمها ضعيف، وأوضح الدكتور محمد جودة، أخصائي السمنة والنحافة، أن المقصود من العظم الضعيف هو طبيعة العظام نفسها فهنا سيدات طبيعة تكوينهم العظمي عريض فيبدو عليهم وزن زائد حتى وإن كانوا نحفاء مثل شكل الأكتاف، الحوض، وهناك سيدات تكوين عظمهم ليس عريض ومنهم نانسي عجرم فذلك يمنحها الشكل النحيف دائمًا.
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