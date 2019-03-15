انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 رصاصات لأردني وابنته.. عرب بين ضحايا هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 05:45 مساءً - أعلنت سفارات الأردن وفلسطين والسعودية، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة عدد من رعاياها في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، وأدى إلى مقتل 49 شخصاً.

وأكد سفير فلسطين لدى أستراليا ونيوزيلندا، عزت عبد الهادي، مقتل وإصابة فلسطينيين في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

وقال عبد الهادي لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن الجالية الفلسطينية أبلغته بـ"استشهاد مواطن فلسطيني على الأقل (لم يذكر اسمه)، وإصابة عدد آخر (لم يحدده) في الهجومين".

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن أحد مواطنيها قتل في الهجوم وأصيب خمسة آخرون، مؤكدة أنها تتابع حالتهم الصحية والتحقيقات الجارية بهذا الشأن.

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ونشرت وسائل إعلام أردنية محلية صورة لمواطن يدعى "وسيم ضراغمة"، وقالت إنه أصيب بـ4 رصاصات وابنته بـ3 وحالتهما حرجة.

وأعلنت سفارة السعودية في نيوزيلندا أن اثنين من مبتعثيها أصيبا في الحادث، مؤكدةً أنهما يعالجان حالياً في مستشفى كرايست تشيرش، وأنه تم تكليف موظفين لزيارة المصابين ومساعدتهما نفسياً والاهتمام بحالتهما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع ضحايا الهجوم إلى 49 قتيلاً، بعد أن أقدم عدد من الإرهابيين على اقتحام مسجدين أثناء خطبة صلاة الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي، إن 41 شخصاً قُتلوا في أحد المساجد، وثمانية في المسجد الآخر، مشيراً إلى أن الهجوم تم التخطيط له مسبقاً.