حزب سويدي يرشح مراهقة لنيل نوبل للسلام

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خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 05:45 مساءً - رشح الحزب الاشتراكي السويدي المراهقة "غريتا ثونبيرغ"، مؤسسة حركة "إضراب الشباب من أجل المناخ"، لنيل جائزة نوبل للسلام.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها، أمس الخميس، أن مصادر في الحزب الاشتراكي أوضحت أن غريتا ثونبيرغ البالغة من العمر 16 عاماً مرشحة لنيل نوبل لجهودها في المناداة بمواجهة التغير المناخي حول العالم.

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وكانت ثونبيرغ قد خرجت في تظاهرة احتجاج منفرد على التغير المناخي في السويد في شهر أغسطس الماضي، وألهمت الطلاب حول العالم.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم إضرابات في 1659 بلدة ومدينة من 105 دول في مختلف أنحاء العالم اليوم الجمعة، بمشاركة مئات الآلاف من الشباب.

يشار إلى أنه يوجد 301 مرشح، منهم 223 كأشخاص، و78 كمنظمات للحصول على جائزة نوبل لعام 2019.