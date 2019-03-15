بالفيديو| صاحبة مبادرة "تعدد الزوجات": الاختلاط كارثة.. والست مكانها بيتها

نشرت منى أبو شنب، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، والتي تعرف نفسها بأنها خبيرة علاقات أسرية، فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع المقاطع المصورة "يوتيوب".

وبدأت حديثها، مؤكدة أن السيدات تمتكلن جرأة أكثر من الرجال، ومن أهم أسباب تلك الجرأة، الاختلاط، ونزولها مجال العمل جنبا إلى جنب مع الرجال، مضيفة، "مبعيبش على الراجل يقول كلمة أو حاجة، لأن البنت هي اللي بتفتح الباب".

واتهمت الفتيات بأنهن السبب عندما يلقي شاب نكتة فهي ترد عليه ضاحكة، وهو ما يجعل الرجل يزيد في كلامه، مؤكدة أن الفتاة مكانها بيتها ولا يجوز لها النزول، إلا إذا أصبحت مثل الرجل ولا ترد عليه، "ساعتها بيعرف إنها ست محترمة".

وأكملت حديثها عما أسمته "الكوارث اللي جابهلنا الاختلاط"، معللة بأن تلك الكوارث هي سبب نهي الله عن الاختلاط بين الرجل والمرأة.

واستنكرت طلب بعد الفتيات، وجرأتها في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وردها على الرجال عبر الرسائل، وفي بعض الأحيان تبادر الفتيات بالحديث مع الفتيان، "الفيس ده سبب خراب ودمار المجتمع".

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وأكملت، "نزول المرأة واختلاطها جاب الخراب للمجتمع، جرأة النساء غلبت جرأة الرجال".

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