بالصور| منى زكي تُخفي وجه ابنها في أحدث ظهور لهما

نشرت الفنانة منى زكي صورة جمعتها بابنها الأصغر، اليوم، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منى" في حديقة منزلها وهي تحمل ابنها، الذي حرصت على إخفاء وجهه، وتستند على كرسي مقلوب، وعلقت عليها قائلة: "سعيدة.. الحمد لله".

وحصدت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، فيما هاجمها آخرون بسبب توقيت نشر الصورة بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا.

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يشار إلى أن الفنانة منى زكي تعاقدت على فيلم "الكهف"، مع أحمد عز وأمير كرارة ودينا الشربيني، من إنتاج وليد منصور، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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