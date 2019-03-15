بين الكذب والإعجاب .. علامات في لغة الجسد تكشف ما يخفيه الآخرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

لغة الجسد هي الحركات والإيحاءات وتعابير الوجه التي يقوم بها الشخص خلال تواصله مع الآخرين، وتستطيع من خلال "Body Language" معرفة مدى صدق الأخرين ومشاعرهم أتجاه المواقف المختلفة، عن طريق متابعة وقراءة تعبيراتهم الجسدية.

يستعرض لكم "مصراوى" علامات في لغة الجسد تكشف ما يخفيه الآخرون، حسب ما جاء في كتاب "المرجع الأكيد في لغة الجسد"، للكاتبين آلان و باربارا بييز .

-علامات في لغة الجسد تدل على القلق:

1-قضم الأظافر، إيماءة تدل على أن صاحبها يشعر بالقلق وهو ينتظر أمراً مهماً أو حدثاً غير متوقع.

2-وعدم الثبات والحركة بكثرة، ولمس الجزء الأمامي من الرقبة، أو التعرق بغزارة.

3-فرك اليدين، والكاحلان المتلاصقان مع اليدان المتمسكتان بالمقعد تدل على كتم المشاعر، والشعور بالتوتر والقلق.

4-اللعب ومحاولة الالتهاء في الأشياء المتواجدة أمام الشخص كالمفاتيح أو الأقلام.

-علامات تكشف الكذب:

1-شد عضلات الوجه، في هذه اللحظة يحاول المخ بشكل لا إرادي منع إظهار أي علامات الكذب على الوجه.

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2-تجنب التواصل البصري، والشرود في الأشياء أثناء الكلام.

3-تصلب الذراعين أو الساقين، وضيق بؤبؤ العين وعدم النظر بشكل مباشر إليك.

4-التحدث بسرعة وعدم الإطالة في الحديث، فالكاذب يريد أن ينتهي من سرد قصته سريعا حتى لا ينكشف.

5-إخفاء اليدين، أو كثرة تحريكها، أثناء الاستجواب أو السؤال.

6-تجد أن اليد تلامس دائمًا الفم أو الوجه، أو وضع اليد خلف الأذن.

-علامات تكشف الإعجاب:

1-تعتبر النظرات هي أكثر علامات لغة الجسد وضوحًا.

2-الميل بالجسد أتجاه الشخص الأخر، وتقليد طريقته في الجلوس أو اختيار الكلام، هذه العلامة يستخدمها الجنسان للتعبير عن الإعجاب.

3-التوتر والعبث بالأشياء عند وجود الطرف الأخر.