"وشك بيخس" .. نظام غذائي لإنقاص الوزن دون تنحيف الوجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منة نافع

تحرص الكثير من النساء على إنقاص أوزانهن من خلال إتباع نظام غذائي صحي وسليم، للحفاظ على رشاقتهن، ومحاربة مشكلات البشرة خاصة مع تقدم العمر، لمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ولكن هناك بعض أنواع الرجيم القاسية التي تسبب ظهور تجاعيد وضعف وإرهاق الوجه والبشرة.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" كل ما تريدين معرفته عن حمية الـ"facelift diet"التي تساهم في إنقاص الوزن وفي نفس الوقت لا تسبب إرهاق لصحة البشرة، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي.

-العناصر الرئيسية للنظام الغذائي:

1-من الأطعمة الأساسية التي تعتمد عليها هذا النظام هو سمك السالمون الغني بالبروتين الذي يستعيد خلايا الجسم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تغذي الشعر والبشرة، مما يجعلها أكثر لمعانًا ونضارة، كما أن سمك السالمون يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على العضلات بما في ذلك عضلات الوجه وبالتالي تقلل من ظهور التجاعيد.

2-يعتمد هذا النظام على تناول الخضراوات والفواكه بنسبة كبيرة، التي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا البشرة وتمنع ظهور علامات الشيخوخة، وخاصة التوت، والفراولة، والبطيخ، والتفاح، والكمثري، لضغط السكر في الجسم وبالتالي تجدد خلايا الوجه وتمنحك إطلالة مشرقة وشبابية.

3-هناك نوعان من هذا النظام الغذائي، الأول يعتمد على تناول السالمون في الثلاث وجبات لمدة 28 يوم، يكنك إتباع النظام في السطور التالية:

- وجبة الإفطار:

3 بيضات مسلوقة.

أو 160 جرام من سمك السالمون،

أو نصف كوب من دقيق الشوفان يمكنك وضع مع الفواكه الطبيعية مثل التوت والبطيخ، والحرص على تناول كميات كبيرة من الماء.

- وجبة الغذاء:

150 جرام من سمك السالمون أو التونة.

أو طبق من السلطة الخضراء مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

أو تناول الفواكه مثل الكيوي والتوت.

- وجبة العشاء:

150 جرام من سمك السالمون.

أو سلطة خضراء.

أو خضراوات سوتيه مطهيه على البخار كالقرنبيط، السبانخ، الهليون.

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أو تناول الفواكه كالتفاح والبطيخ والتوت.

أو حفنة من البندق أو اللوز كوجبة خفيفة.

أو تناول كوب من الحليب قبل النوم.

في حالة عدم رغبتك في تناول السالمون يمكنك استبداله بشرائح الديك الرومي، أو صدور الدجاج.

أما عن النظام الثاني، والذي يعتمد على المأكولات البحرية ويستمر لمدة شهر، يمكنك الاطلاع عليه في السطور التالية:

- وجبة الإفطار:

كوب من الشوفان مع الفواكه وكوب من الحليب.

- وجبة الغذاء:

يمكنك اختيار النوع المفضل لك من المأكولات البحرية جمبري أو سمك السالمون أو التونة.

في حالة رغبتك في تناول اللحوم يمكنك إعداد شرائح الديك الرومي أو الدجاج المشوية.

أو تناول الخضراوات المطهية بإستثناء البطاطا الحلوة والجزر والبنجر والبازلاء والذرة.

في هذا النظام مسموح فقط بتناول جميع أنواع الفواكه بإستثناء الموز والبرتقال والعنب والبطيخ المانجو والبابايا.

- وجبة العشاء:

تناول حفنة من المكسرات.

أو البيض المسلوق.

أو الخضراوات المسلوقة.

-الممنوعات:

القهوة، المشروبات الغازية، عصائر التي تحتوي على المواد الحافظة، الوجبة السريعة، الخبز، الحلويات، الصلصات.

مع الحرص على تناول كميات كبيرة من المياه، وممارسة التمارين الرياضية، وللحفاظ على رطوبة بشرتك يمكنك تناول من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميًا أو مشروبات مضادة للأكسدة كالشاي الأخضر.