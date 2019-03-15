"الجدة ليلى" تخلع زوجها السبعيني: "طلع على المعاش وعنده فيروس سي"

بعد 37 عامًا من الزواج، أقامت "ليلى. م" 63 عامًا، محاسبة سابقة في أحد بنوك الكويت، دعوى "خلع" ضد زوجها "جمال. أ" 70 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

بدأت القصة بعدما عاد الزوج السبعيني من الكويت، منذ عامين ماضيين، عقب إحالته على المعاش وانتهاء فترة خدمته، ليقرر التقاعد والعودة إلى أرض الوطن، الأمر الذي تقبلته الزوجة إجبارًا.

يروي "جمال" لـ"هن": "رجعت عشان أموت وأدفن وسط ولادي بعد سنين الغربة اللي شقيت فيها مكنتش أعرف إن هقضي آخر أيامي في الدنيا في محكمة الأسرة على إيد شريكة عمري اللي مش هاين عليها بعد العمر ده كله تقعد معايا وتخدمني وأنا راجل مريض فيروس سي".

ارتباط تقليدي بين الزوجين، يوضح الزوج السبعيني: "اتجوزنا صالونات كانت إنسانة هادية وعاقلة في أول الجواز وخلفنا ولد وبنت بعد ما سافرت معايا الكويت واشتغلنا كتير لحد ما أمنا مستقبل ولادنا لكن لما بدأ الأولاد يكبروا قولنا ترجع بيهم مصر أفضل مستوى التعليم والحياة أحسن وفضلت أنا أكمل شغل هناك عشان أوفر لهم حياة كريمة.. كنت ببعتلها كل الفلوس اللي بجبيها اشترت شقة في مدينة نصر تعملها دلوقت 600 ألف وعربية ليها ولما كبر الولد والبنت جبتلهم شقق وعربيات وجوزتهم وخلفوا".

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إحالة على المعاش هدمت المنزل: "بعد ما طلعت معاش واتجددلي مستشار مرتين خلاص تعبت عايز ارتاح قولت أصفي كل حاجة وأرجع أعيش بين ولادي وأحفادي شقيت العمر كله.. ولما رجعت هي اتغيرت مبقتش مراتي كل همها الفلوس وبس حتى عيالي هما اللي شجعوها على الخلع ده مبقوش عايزني في حياتهم أنا دوري ممول بس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيها سرقت فلوسي وعمري".

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