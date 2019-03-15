بالصور| إليسا عن الهجوم الإرهابي على مسجد في نيوزيلندا: "إجرام ما بعده إجرام"

استنكرت الفنانة اللبنانية إليسا، الحادث الإرهابي المروع بنيوزيلندا، حيث أقدم مسلح على فتح النار على المصلين داخل مسجد النور، ما أدى لمقتل وإصابة العشرات، موثقًا جريمته ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شو بشع إنه العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلاندا، وحقد المجرمين اللي قتلوا ناس عم بيصلو"، متابعة: "هيدا إجرام ما بعده إجرام.. الله يرحم الضحايا".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، التي عبرت عن مشاعر الضيق والحزن من الحادث الأليم.

ومن المعروف عن إليسا، متابعتها للأحداث العربية والعالمية بتركيز، وإبداء رأيها، ففي الشهر الماضي نعت الفنانة اللبنانية ضحايا الهجوم الإرهابي في انفجار الدرب الأحمر بالقاهرة.

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ووقع هجوم إرهابي على مسجد "النور" بمدينة الجزيرة الجنوبية، وسط مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، خلف 49 شهيدا، و48 مصابا.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنهم ضبطوا 4 أشخاص من منفذي الهجوم الإرهابي، مشيرا إلى أن الحادث متطور، ويحاولون كشف ملابساته.

وأكد أنهم عثروا على عبوات ناسفة بعد الهجوم على المصلين داخل المسجد، وأنهم تمكنوا من نزع فتيل عدد من الأجهزة المتفجرة المرتجلة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت جون موريسون، أن منفذ الهجوم في نيوزيلندا، إرهابي أسترالي يميني متطرف، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

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