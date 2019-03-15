بالصور| الرئيسة التنفيذية لـWWE بالحجاب في أبو ظبي

زارت الرئيسة التنفيذية لاتحاد WWE لمصارعة المحترفين، ستيفاني مكمان، مسجد الشيخ زايد بعاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، على هامش زيارتها التي تستهدف زيادة التوعية للأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط.

وظهرت المصارعة البالغة من العمر 42 عامًا، مرتدية حجاب باللون الأسود خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد.

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وكانت مكمان قد زارت البعثة الأمريكية المشاركة في البطولة، التي انطلقت بالأمس بمشاركة 200 دولة وفوق الـ7500 رياضي، وهي المرة الأولى في تاريخ الألعاب العالمية منذ بدايتها عام 1968.

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