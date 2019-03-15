بالصور| بفستان الزفاف.. عروس تزور قبر خطيبها في اليوم المقرر لعرسهما

مشهد محزن تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور لفتاة راكعة على قبر خطيبها، مرتدية فستان زفافها، بعد مرور 3 أسابيع على مقتله برصاص رجل كان يبيع له لعبة "إكس بوكس".

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، كان من المقرر أن تتزوج سارة بالوش، 22 عاما، من محمد شريفي، البالغ من العمر 24 عامًا، لكن القدر لم يمنحها تلك الفرصة، فارتدت العروس فستان زفافها وتوجهت إلى المقبرة، حيث دفن حب حياتها، خارج ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

وجلست "سارة" على العشب الرطب مع أقاربها، وتناوبوا على قراءة الصلوات، فيما قالت بينما كانت الدموع تنهمر على وجهها: "كان من المفترض أن نكون معا أنا آسفة جدا يا محمد أنا آسفة".

وفي 19 فبراير الماضي، قُتل محمد في موقف للسيارات في مجمع سكني في هكسون، بعد أن وافق على بيع لعبة Xbox One الخاصة به إلى رجل يدعى D'Marcus White كان تعرف إليه عبر موقع "فيسبوك".

ووُجّهت الاتهامات إلى الشاب البالغ من العمر 20 عامًا بالقتل الجنائي في وفاة محمد.

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وكانت سارة أول من وصل إلى المستشفى بعد إصابة محمد، لكنها أُبلغت بخبر وفاته، وقالت: "كان الأمر كما لو أن العالم قد تدمر من تحتي شعرت أنني كنت أسقط أغمي علي"، وعندما استيقظت، تساءلت: "هل هذا حلم؟ كنا سنتزوج في غضون أسبوعين".

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