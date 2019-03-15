هايلي بالدوين تظهر بإطلالة أنيقة ومميَّزة مع صديقتها كيندال جينر

استمتعت عارضة الأزياء هايلي بالدوين، 22 عاما، بليلة رائعة مع صديقتها كيندال جينر، وزميلتها عارضات الأزياء، في نيويورك، وعند زيارتها إلى بروكلين، الخميس، ارتدت ملابس بسيطة حيث بدلة رياضية باللون البني الجملي من علامة أزياء زوجها جوستين بيبر "رديو هاوس"، إذ شوهدت وهي تمشي على الرصيف.

ووضعت على البدلة الرياضية معطفا كبيرا باغي به هودي يتماشى مع البنطال والحذاء الرياضي باللون الأبيض، ورفعت شعرها الناعم الأشقر بتسريحة كعكة صغيرة، كما وضعت مكياجا بسيطا باللون الترابي، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود الداكن، وأقراطا ذهبية دائرية لامعة.

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يأتي ذلك بعد احتفالها مع كيندال وإلسا هوسك، وكارا ديليفنغني، في حين بقا جوستين في المنزل، وارتدت كيندال فستانا قصيرا من روني كوبو، بطبعة جلد الثعبان، كشف عن فخذيها، وتركت شعرها الأسود الناعم منسدلا، أما هايلي تألقت في فستان قصير جدا كشف عن صدرها، باللونين الأبيض والأسود.

وشارك بيبر، الثلاثاء، مقطع فيديو جميل لنفسه وهو مسافر مع زوجته، وكانت اللحظة الألطف حين قبلت هايلي بيبر العديد من القبلات، على خديه من ثم شفتيه، وجاء ذلك بعد أيام من تحدث بيبر بصدق عن معاناته الشخصية في انقطاعه عن وسائل التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة عبر "إنستغرام" تعود إلى عام 2016، وهو يصلي مع أصدقائه كايني ويست وكوتر براون، وقال: "أردت أن أوافيكم بالتحديثات وما أمر به.. كنت أكافح كثيرا شعرت بأنني منفصل وغريب. طلبت منكم الصلوات والدعوات.. الله صادق وها قد نجحت صلواتكم.. شكرا".

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ويبدو أن جوستين واضح وصريح مع معجبيه بشأن حياته الشخصية، حتى أنه كشف في وقت سابق من هذا العام أنه يعاني مع ممارسة الجنس، ويتناول دواء "أكاناكس" المضاد للتوتر، إذ قال لمجلة "فوغ": "وجدت نفسي أفعل أشياء كنت أخجل منها، واستخدمت عقار أكاناكس المضاد للتوتر، شعرت بالعار"، لكن الآن بدأ جوستين فصل جديد في حياته، فقد تزوج بعد علاقة طويلة مع هايلي في العام الماضي، ويقال إن جوستين يبحث الآن عن علاج للاكتئاب، إلا أن زوجته ليست مصدرا لمشاكله، حيث قال مصدر: "لا علاقة لهايلي بذلك، إنه سعيد بزواجه منها، لكنّ هناك شيئا ما آخر يصارع عقله، لذا يسعى إلى تلقي بعض العلاج، وهو واثق من أنه سيتحسن بسرعة"، وحسب ما ورد يخطط الزوجان لإقامة حفلة زفاف ديني يساعد في علاج جوستين من الاكتئاب.

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