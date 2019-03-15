إليكِ أفضل 10 حقائب يد نسائية لإطلالة أنيقة في الربيع

لندن ـ ماريا طبراني نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مجموعة من الصور لأفضل 10 حقائب يد نسائية تناسب فصل الربيع والتي تضيف لمسة من الأناقة إلى إطلالتك هذا الموسم. صورة: حقيبة يد باللون الكريمي بسعر 35 جنيها إسترلينيا من تصميم الماركة السويدية "weekday" صورة:

حقيبة حمراء بسعر 69 جنيها إسترلينيا، يمكن الحصول عليها من خلال arket.com صورة:

حقيبة بطباعة الجلد البقري بسعر 69.99 جنيها إسترلينيا من خلال mango.com صورة:

حقيبة كروس سويدي بسعر 177 جنيها إسترلينيا، من تصميم العلامة التجارية "jcrew" صورة:

حقيبة شفافة بداخلها حقيبة صغيرة ب اللون الأسود بسعر 32 جنيها إسترلينيا يمكن الحصول عليها من خلال next.co.uk صورة:

حقيبة باللون البيج والأبيض، 129 جنيها استرليني، sandqvist.com Advertisements صورة:

حقيبة باللون الأصفر، 29.99 جنيها إسترليني، من العلامة التجارية الشهيرة زارا zara.com صورة:

حقيبة باللون الرمادي مقابل 99 جنيها إسترلينيا، rains.com صورة:

حقيبة من الخوص من تصميم العلامة "Muuñ" بسعر 95 جنيها إسترلينيا، يمكن الحصول عليها من net-a-porter.com صورة:

حقيبة التسوق مقابل 55 جنيها إسترلينيا، cosstores.com وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا - "الشراريب" تدخل في تصميم حقائب اليد للموسم الجديد - النقشات والتطريزات التي تميّز حقائب اليد في شتاء 2019

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