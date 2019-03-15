فوائد صابونة الكركم لبشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - الصابون هو أحد منظفات البشرة التي تعتمد عليها الصبايا بشكل عام، فحتى مع الغسول السائل، فالصابون مستحضر لا يمكن الاستغناء عنه للحصول على بشرة نظيفة وخالية من العيوب.

وعادة ما تكون أنواع الصابون تحتوي على منتجات طبيعية لا تضر للبشرة، ومن بين هذه الأنواع هو صابون الكركم، الذي يحتوي على مستحضر الكركم كمادة أساسية، بالإضافة إلى بعض المواد الطبيعية الأخرى.



فوائد صابون الكركم لبشرة السعوديات



- تعمل على تجديد خلايا الجلد، وإزالة الجلد الميت بسبب خصائص الكركم المضادة للأكسدة.

- تعالج البقع والكلف وتوحد لون البشرة، لهذا هي مهمة لـ بشرة السعوديات التي تتعرض للشمس الحارقة.

- تُعتبر مرطبًا طبيعيًّا، لأنها تمنح الجلد نعومة وترطيبًا فاعلًا.

- تقاوم علامات تقدم سن البشرة، لأنها تساعدكِ في الحصول على بشرة نضرة وصحية، وتحتوي على الفيتامينات المهمة كفيتامين E و C.



زيوت يفضل أن تحتوي عليها صابونة الكركم

عند شراء صابونة الكركم يفضل أن تحتوي على زيوت طبيعية كـ زيت الخروع، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز الحلو، وزيت السمسم، وزيت الزيتون، لأنّ كل هذه الزيوت مع الكركم، تمنحكِ فوائد مذهلة لبشرتِك.

Advertisements



كيفية استخدام صابونة الكركم

يفضل أن تستخدمي صابونة الكركم مرة واحدة فقط يوميًّا، ولكن لا تُكثري من استخدامها أكثر من مرة باليوم، حتى لا تؤدي إلى جفاف بشرتِك، والأمر ذاته ينطبق على باقي أنواع الصابون.

تابعي أيضاً:

تخلّصي من مشكلة الكلف بهذه الوصفات الطبيعية

ماسك للوجه..النتيجة ستذهلك

حبة البركة لبشرة مثالية