قناع الفراولة جربيه لبشرة شبابية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - الفراولة من المواد الطبيعية التي تحتوي على مواد مغذية ومفيدة للجلد، كفيتامين سي و فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، بالإضافة إلى الحديد، والفوسفور، والكالسيوم. لهذا يمكنكِ الحصول على كل هذه الفوائد معًا وبشرة ناعمة



قناع الفراولة لـ تقشير البشرة

- 5 حبات فراولة مهروسة

- ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

- ملعقة كبيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتِك، مع فرك البشرة بلطف.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة فقط، ثم اشطفي وجهكِ بالماء البارد.

كرري الخليط مرة واحدة أسبوعيًّا، بخاصة وإن كان لديكِ كثير من البذور السوداء، لتنظيف البشرة والحصول على ملمس ناعم للبشرة، ولكن تجنّبي هذا الماسك في حالة حساسية الوجه.



قناع الفراولة مع زيت الكاموميل لترطيب البشرة

- 3 حبات من الفراولة المطحونة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الكاموميل



اخلطي الفراولة مع زيت الكاموميل، وابدئي بعمل مساج لبشرتكِ بلطف.

اتركي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا، لتهدئة البشرة الحساسة، ولملمس ناعم أيضًا، كما أنّ الفراولة المطحونة ستكون بمثابة مقشر لطيف جدًّا على بشرتكِ بهذا القناع.

Advertisements

تابعي أيضاً:

وصفات من مطبخكِ لبشرة نضرة.. للمرأة الأربعينية

أسرع وصفة لتبييض وتنعيم البشرة

ماسك نهاية الأسبوع الشتوي لنضارة بشرتك