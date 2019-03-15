أجمل موديلات الأظافر والمناكير من عروض الأزياء الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - خلال عروض الأزياء العالمية، يتم التعاون بين أشهر فناني الأظافر وأكبر ماركات طلاء الأظافر، بهدف التوصل الى أجمل موديلات الأظافر التي ترضي ذوق المرأة العصرية والأنيقة وتشبع رغبتها في الحصول على إطلالة متكاملة من الرأس حتى أخمص القدمين.

في هذا المقال، جمعنا لك أجمل موديلات الأظافر والمناكير، التي ظهرت خلال أسابيع الموضة التي اختُتمت مؤخراً.



المناكير الفرنسي المزين بالأحجار الكريمة

إنه أحد موديلات الأظافر االتي تجمع بين الكلاسيكية والفخامة، فالمناكير الفرنسي يبقى الأحب على قلب السيدات، وقد أتى هذه المرة في غاية الروعة، حيث زُين بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. فإذا كانت لديك مناسبة مهمة، لا تترددي في اعتماد المناكير الفرنسي المزين بالأحجار الكريمة.



المناكير الأحمر المقلم

لا شك أن المناكير الأحمر يعد موضة كل المواسم، إلا أنه جاء مميزاً خلال عروض الأزياء الأخيرة، حيث تركت قاعدة الظفر على طبيعتها، فيما ابتُكر خطاً قطرياً من الجزء العلوي الأيسر للظفر الى أسفل يمينه، وتم ملء الجزء العلوي بالمناكير الأحمر.



الأظافر المزينة بالفراشات

للحصول على أظافر مميزة تحاكي آخر صيحات الموضة، طبقي المناكير باللون الذي ترغبين فيه، كالأسود والخمري والأبيض... ومن ثم، قومي بلصق فراشات أكريليك مطلية يدوياً عى ظفر واحد من كل يد. واحرصي على اختيار فراشات ملونة مزينة ببعض الأحجار الناعمة.



المناكير الأسود اللامع

لقد ظهر المناكير الأسود اللامع بكثرة على منصات عروض آخر عروض الأزياء العالمية، مما يؤكد أنه سيكون موضة الأظافر الاكثر انتشاراً خلال الفترة المقبلة، فإضافة الى إناقة هذا اللون، فهو يتماشى مع مختلف ألوان الأزياء والمناسبات، فكوني السباقة واعتمدي المناكير الأسود اللامع على أظافرك.

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