تسريحات شعر سهلة وعملية لأجواء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - تنتظر كثيرات قدوم الصيف للقيام بنشاطات عديدة انقطعن عنها خلال الشتاء، إلا أن التعرق والرطوبة والحرارة المرتفعة... أمور مزعجة لا بد من مواجهتها خلال هذا الفصل، وبالتالي أنت تحتاجين في كثير من الأحيان الى إبقاء شعرك بعيداً عن وجهك ورقبتك كي لا تفسدي تسريحتك.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك تسريحات شعر سهلة ومميزة تلائم أجواء الصيف الحارة، فاختاري منها ما يلائمك.



تسريحة Pineapple Ponytail

إنها تسريحة عصرية ملائمة جداً لصاحبات الشعر المجعد، ومناسبة لحياتك العملية. وللحصول على تسريحة ذيل الحصان المرفوعة هذه، إجمعي شعرك المجعد كله عند منتصف الرأس، وثبتيه بالدبابيس، مع ترك بعض خصلات الشعر منسدلة بشكل عفوي على جانبي الوجه.



تسريحة الكعكة النصفية مع البوندانا

إنها تسريحة شبابية وعملية، والأهم أنها لا تحتاج سوى دقائق قليلة لتنفيذها في المنزل. بحيث تجمعين الغرة الى الخلف على شكل كعكة، ومن ثم تقومين بتزيين الكعكة ببوندانا ناعم بلون مناسب لملابسك. وبإمكانك أيضاً ترك بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه، لإضفاء الحيوية على تسريحتك.



تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

إنها من أفضل تسريحات الشعر التي يمكنك اعتمادها خلال الصيف، كونها تقيك من تعرق الرقبة وتخفف من الإحساس بالحر. يكفي أن تجمعي شعرك كله في منتصف الرأس، على شكل كعكة، في شكل عفوي غير متكلف. واتركي القليل من خصلات الشعر منسدلة على جانبي الوجه.



تسريحة الضفائر الأفريقية

على رغم أن تسريحة الضفائر الأفريقية تستغرق منك وقتاً أطول لتنفيذها، إلا أنها مثالية لأجواء الصيف، وحتى لو غسلت شعرك فلن تفسدي تسريحتك، لأن الضفائر ستبقى ثابتة وأنيقة. يكفي أن تقومي بتضفير شعرك من الأعلى الى الأسفل، على أن تكون الضفائر رفيعة.

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