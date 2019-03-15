- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - لمعيّة شعر دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، تشغل بال ملايين السيّدات حول العالم. فرغم أنّ ميغان ماركل، لا تهوى التسريحات المتكلّفة، وغالبًا ما تكتفي بتسريحة بسيطة، يبدو شعرها الأسود صحيًّا ولامعًا جدًّا، إلى درجة أنّه يحاكي بنوعيّته، ذاك الشعر المثالي الذي يظهر في إعلانات الشامبو حول العالم.
-
فما هو سرّ لمعيّة شعر ميغان ماركل، قبل انتشار خبر حملها وبعده؟
الواقع أنّ لمعية شعر ميغان ماركل، ليست جديدة وتعود إلى الفترة التي سطع فيه نجمها في الولايات المتحدة تحديدًا، حين شاركت عن دور رئيسي في مسلسل "Suits". أطلّت بتسريحة جانبيّة منسدلة، وبشعر مشذّب ولامع جدًّا. أمّا اليوم وبعدما انضمّت إلى أسرة العائلة المالكة، فصارت الأنظار مركّزة عليها بشكل أكبر. هذا يعني أنّ الهامش المسموح به من الأخطاء المتعلّقة بالمظهر، بات ضيّقًا جدًّا.
معروف عن ميغان ماركل حبّها التسريحات البسيطة التي تعتمد على التموّجات القديمة "فنتادج" الخاصّة بعالم هوليوود. إنّما سابقًا، وتحديدًا في بداية مرحلة عشرينيّاتها، كانت ميغان ماركل تتمتّع بشعر خالٍ من اللمعيّة وبتموّجات حادّة وبارزة.
-
فما هي أهمّ مساحيق ومستحضرات الشعر التي تحرص على استخدامها؟
سوزان سيليرز، وهي إحدى مصفّفات الشعر التي عملت مع ميغان ماركل عامين كاملين قبل انتقالها إلى بريطانيا، كشفت سرّ لمعيّة شعر ميغان ماركل وحيويّته طوال الوقت، وفي كلّ المناسبات.
تحرص ميغان ماركل على اعتماد تسريحة واضحة، تُصبح وكأنّها بصمتها. بمعنى آخر، ليست من هواة تبديل المظهر بشكل متسارع، كسائر النجمات.
كذلك، تولي شعرها كلّ ما يلزمه من عناية واهتمام. فتستخدم مستحضرات من مجموعة Kérastase Oleo Relax ، التي تساعد في تخفيف حدّة تموّجات شعرها.
كما لفتت سيليرز إلى أنّ ميغان ماركل، تستخدم مستحضر سبراي من علامة "أوريب" (Oribe's beloved volumizing spray) وكريم من علامة "كيفن مورفي" الأسترالية Kevin Murphy's Smooth Again.
ولإضفاء مزيد من اللمعيّة، تستخدم WELLA's Oil Reflections Luminous Smoothing Oil
كانت هذه تفاصيل خبر إليكِ سر لمعية شعر ميغان ماركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.