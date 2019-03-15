إليكِ سر لمعية شعر ميغان ماركل

فما هو سرّ لمعيّة شعر ميغان ماركل، قبل انتشار خبر حملها وبعده؟

الواقع أنّ لمعية شعر ميغان ماركل، ليست جديدة وتعود إلى الفترة التي سطع فيه نجمها في الولايات المتحدة تحديدًا، حين شاركت عن دور رئيسي في مسلسل "Suits". أطلّت بتسريحة جانبيّة منسدلة، وبشعر مشذّب ولامع جدًّا. أمّا اليوم وبعدما انضمّت إلى أسرة العائلة المالكة، فصارت الأنظار مركّزة عليها بشكل أكبر. هذا يعني أنّ الهامش المسموح به من الأخطاء المتعلّقة بالمظهر، بات ضيّقًا جدًّا.

معروف عن ميغان ماركل حبّها التسريحات البسيطة التي تعتمد على التموّجات القديمة "فنتادج" الخاصّة بعالم هوليوود. إنّما سابقًا، وتحديدًا في بداية مرحلة عشرينيّاتها، كانت ميغان ماركل تتمتّع بشعر خالٍ من اللمعيّة وبتموّجات حادّة وبارزة.