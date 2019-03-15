أفكار لتنسيق التيشرت القطنية بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - التيشرت القطنية إحدى أكثر القطع البسيطة لكن المهمة في عالم الموضة، فبالرغم من تصميمها المتواضع وقماشها المصنوع من القطن، غير أنها تلعب دورًا كبيرًا في خزانتنا، ومن الممكن تنسقيها مع مختلف الاطلالات الكاجوال منها والرسمية، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد نسقن التيشرت بأساليب لافتة مؤخرًا، ومنهنّ تستطيعين أن تستوحي أفكارًا رائعة ومبتكرة، وإليكِ بعض الأمثلة.



مريم سعيد في اطلالة مميزة في التيشرت القطنية:



شاهدنا مريم سعيد في عدد من الاطلالات المميزة مؤخرًا، ومنها هذا اللوك الذي اختارت فيه تنورة ميدي باللونين الرمادي والبني، مزينة بالكشكش والكسرات الناعمة، وقد نسقت معها تيشرت قطنية باللون الأبيض من “فندي” Fendi، وأكملت اللوك بجزمة عالية مطبعة وبدت غاية في الأناقة والعصرية في آنٍ واحد.







نسرين طافش في لوك عصري في التيشرت القطنية:



اعتمدت نسرين طافش لوك شبابيًّا وعصريًّا في التيشرت القطنية، حيث اختارتها باللون الأبيض ومُطبّعة بالكتابات، ونسقت معها بنطلونًا أسود من الجلد اللامع، وجاكيت بليزر بنقشة الكارو، وحذاءً من دون كعب باللون الفضي البراق من “غوتشي” Gucci وأكملت الاطلالة مع شنطة يد من الجلد باللون الأسود من “ميو ميو” Miu Miu.



ريم سعيدي في تنسيق أنثوي في التيشرت القطنية:



اختارت ريم سعيدي اطلالة لافتة جمعت بين الأنوثة والنمط الشبابي، حيث نسقت تيشرت قطنية باللون الأبيض، مع معطف طويل باللون الزهري الفاتح، وبنطلون جينز خصر عالي، وقد أكملت اللوك بحذاء باللون الأبيض من “ديور” Dior، وشنطة يد ملونة من الجلد، وقبعة بتصميم مميز.

Advertisements







لارا إسكندر في تنسيق أنيق في التيشرت القطنية:



لارا إسكندر اعتمدت لوك أنيقًا وشبابيًّا في التيشرت القطنية التي اختارتها بتصميمها الكلاسيكي باللون الأبيض، ونسقت معها تنورة ميدي باللون الأخضر الغني، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وزينت اللوك ببعض المجوهرات الناعمة.



شاهدي كيف نسقت النجمات العربيات التيشرت القطنية البسيطة بأساليب رائعة، واستوحي منهنّ أجمل الأفكار.

تابعي أيضاً:

نصائح لتتألقي بالتيشرت القطنية بأسلوب فيكتوريا بيكهام

ملابس مقلمة على طريقة النجمات العربيات.. استوحي أجمل الإطلالات