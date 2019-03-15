تعلّمي طريقة تنسيق الحذاء المناسب من الملكة رانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - لطالما ألهمتنا الملكة رانيا بأزيائها الراقية وذوقها المختلف، وقد تم تصنيفها أكثر من مرة، كواحدة من أكثر السيدات أناقةً ليس فقط بالوطن العربي، بل بالعالم كله. وهذه المرة لن نتحدث عن أزيائها، لكننا سنسلط الضوء أكثر على اختياراتها المختلفة للـ أحذية الراقية، وطريقة تنسيقها مع باقي الملابس، لتستلهمي منها ما يناسبكِ.





تعتمد الملكة رانيا بشكل كبيرة على أحذية الستيليتو Stilettos، وهي أكثر أنواع الأحذية أنوثة، لكنها لا تناسب كل الصبايا، فتحتاج لقوام ممشوق وخبرة في ارتداء الكعب العالي، كما أنها مناسبة أكثر للازياء الكلاسيكية والفساتين الفخمة، والذوق الراقي الذي بالطبع تعتمد عليه بشكل كبير الملكة رانيا.

فقد شاهدناها بكعب الستيليتو Stilettos كالحذاء باللون الأسود، نسقت معه معطفًا أبيض طويلًا، وشنطة كبيرة الحجم باللون الرمادي الفاتح لاطلالة هادئة وبسيطة، لا تخلو من الطابع الملكي.





كذلك تعتمد الملكة رانيا على الكعب الأكثر راحة من الستيليتو، وهو الكعب العالي البسيط ليناسب كل تحركاتها وحضورها الرسمي بالمؤتمرات، وتختاره بأكثر من شكل عصري، كالحذاء باللون الأسود المدبب مع البنطلون الواسع، والقميص الأبيض لاطلالة كلاسكية ورسمية من الدرجة الأولى.





تتابع الملكة رانيا الأزياء بشغف، وهو ما يتّضح جليًّا في اختياراتها المتعددة لمظهرها، لكنها تستطيع اختيار فقط ما يناسب ذوقها، كـ أحذية الميتالك مثلًا التي اعتمدتها مع التايور المخملي باللون الأسود، إذ اختارت حذاءً باللون الفضي الميتالك لاطلالة هادئة بلمسة عصرية.

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الأحذية المدببة المثلثية من الأمام، هي خيار الملكة رانيا الأساسي، ونادرًا ما تختار أحذية بشكل مختلف، حتى مع اختلاف تصميم ونوع الحذاء والكعب، كالحذاء الأسود من ديور Dior مع التنورة المكسرة وبلوزة من الفيلفت.





إليكِ بهذا الألبوم أكثر أحذية الملكة رانيا أناقة.

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