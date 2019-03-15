إطلالات للمحجبات تناسب الربيع المقبل.. من وحي أشهر المدونات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 مارس 2019 01:30 مساءً - بعد متابعتنا أشهر الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة المحتشمة، لاحظنا بدء استعداد المدونات المحجبات لفصل الربيع بألوانه المشرقة وخاماته الناعمة.

بعد قتامة الشتاء والخامات المُثقلة التي اعتدنا الاحتماء بها من الطقس البارد، عليكِ استقبال الطقس الجديد بستايل مُبهج وألوان ساطعة. ذهبت المدونات إلى عدد من الصيحات، أهمها المعطف الربيعي بخامة الكتان والجبردين، كذلك ظهرت الألوان الساطعة مثل الأصفر والبرتقالي والزهري بشكل بارز، لكن جاء الأبيض والبيج في صدارة اختيارات أشهر المدونات المحجبات



استعدي للربيع بمعطف رشيق

صحيح أننا اعتدنا اعتماد المعاطف خلال فصل الشتاء، إلا أنّ المدونات المحجبات ينسقن هذه القطعة الأنيقة بأسلوب يناسب بقية الفصول، بخاصة وأنّ دور الأزياء العالمية تقدم اختيارات سخية مثل الدار الإيطالية "فندي"، التي أبهرتنا بمجموعة أنيقة من معاطف الربيع هذا العام.

اعتمدت المدونة المحجبة مرمر معطف ماكسي من خامة الكتان القطن، مزينًا بـ حزام الخصر مع جيوب كبيرة الحجم أضافت للتصميم لمسة كاجوال، كذلك لونه الكاكي المائل إلى الزيتوني.



ذهبت المدونة ماهي إلى معطف أبيض بقصة الصدر المهدل، ونسقته مع اطلالة بيضاء بالكامل، كما انتعلت حذاءً رياضيًّا ضخمًا من صيحة الأحذية القبيحة الرائجة هذا الموسم.



ذهبت بعض المدونات إلى الألوان الربيعية مثل الأصفر، لكنّ البيج الكاكي كان الأكثر رواجًا بين المدونات المحجبات. اعتمدت المدونة دلال الدوب معطف الترانش بتصميمه الأيقوني، واختارت نسيج الجبردين المناسب لطقس الربيع.

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الفساتين المُكسّرة اختيار مناسب للمحجبات

صعدت موضة الأقمشة المكسرة إلى واجهة الموضة، واحتلت مكانة بين التنانير الميدي، وكذلك الفساتين، ويبدو أنها ستكون قطعة أساسية في الربيع القادم.

ظهرت المدونة ماهي بـ فستان ماكسي من الشيفون، مصمم من الجزء العلوي بقصة مستوحاة من القميص النسائي، أما التنورة فجاءت مكسرة ومحبوكة على الخصر بحزام.

اختارت المدونة دلال الدوب أيضًا صيحة الفساتين المكسرة، من خلال فستان أبيض ماكسي مزدان بتنورة منفوشة بشكل محدود، أما الأكمام فجاءت بتصميم الجرس الذي شهد رواجًا ضخمًا العام الماضي.

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