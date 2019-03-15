5 نصائح فعالة للحماية من تقصف الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تعاني نسبة كبيرة من النساء بسبب مشكلة تقصف الشعر الأمر الذي يزعجهن للغاية ويعطيهن مظهرا غير صحي، ولعل استخدام مستحضرات التجميل من كريمات وزيوت ومصففات شعر قد أهلك الجذور والخصلات أكثر لذلك، وهذه مجموعة من النصائح الذهبية لعلاج تلك الأزمة والقضاء عليها نهائيا، وفق ما نشره موقع "webteb".

- اختلاف درجات الحرارة

تعرض الشعر لدرجات حرارة مختلفة خلال اليوم يهلكه للغاية و يصبح بيئة صالحة لانتشار التقصف ويفقد لونه وبريقه ولمعانه لذلك ننصحك بأن تنتقلي بين درجات الحرارة بشكل تدريجي للحفاظ على شعرك.

- الماء الساخن

إذا كنتي تغسلين شعرك بالماء الساخن فإنه الخصلات بالتأكيد متهالكة ومقصفة وتهاجما بلقشرة، لأن ارتفاع حرارة المياه يزيل الزيوت الطبيعية التي ترطب فروة الرأس ويصبح عرصة للتلف سريعا وجافا ويحتاج إلى ترطيب خاص من أجل إعادة حيويته.

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- مجفف الشعر

مجفف الشعر يعتبر سببا رئيسيا في تقصف الشعر خصوصا إذا تم استعماله والخصلات مبللة، لذلك عليكي الحرص دائما على تجفيف شعرك في أضيق الحدود ودعي الهواء الطبيعي يجفف شعرك بعد غسيله عن طريق تركه لساعتين قبل غسيله حتي يجف من الماء.

- التمشيط الخاطئ

الكثير من النساء تلجأن إلى التمشيط فور الاستحمام مباشرة أو عقب غسيله وهو الأمر الخاطئ تماما فهذا يجعله مقصف ويتساقط بشكل غزير لذلك عليك أن تتركي الشعر ليجف قليلا وتستخدمي كريمات الترطيب لتدليك الشعر من الأطراف حتي الجذور مع إمكانية استعمال بعض الزيوت مثل زيت الزيتون وغيرها وتبعدي تماما عن الكريمات ومستحضرات التجميل التي تحمل ضمن مكوناتها الكيماويات والمواد الخطيرة والتي تلحق ضررا كبيرا بالشعر.

- قلة العناية بالشعر

إهمال الانتظام على الخلطات والوصفات الطبيعية للشعر يجعله يفقد بريقه ويصيبه بالتقصف ويتساقط باستمرار عليكي أن تضعطي القناعات المختلفة على الأقل مرة كل أسبوع واستخدام حمام الكريم أو حمام الزيت المغذي لبصيلات وخصل الشعر مرتين كل شهر والإنتظام على قص الإطراف مرة كل 45 يوميًا للحصول على شعر صحي خال من التساقط والتقصف وكذلك زيادة طوله وكثافته وحمايته من قشر الشعر وبعض المشاكل.