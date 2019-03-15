متى يكون الصداع مزمن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

يعد الصداع من المتاعب الشائعة، ولكن متى يكون الصداع مزمناً، وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة على هذه الأسئلة قالت الجمعية الألمانية للفسيولوجيا العصبية السريرية والتصوير الوظيفي، إن الصداع يعتبر مزمناً عند الإصابة به لما لا يقل عن 15 يوماً في الشهر على مدار 3 أشهر على الأقل، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتي".

وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب للعلاج، والذي يتألف من أدوية صداع بجرعات محددة بدقة والمواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل مثل السباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والمشي، والركض، إضافًة إلى ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

وبشكل عام لا يجوز تعاطي المسكنات الشائعة مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك، أكثر من 15 يوماً في الشهر، لأنها ترفع خطر تحول الصداع إلى مشكلة مزمنة.