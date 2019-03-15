تفاصيل علاج التأمين الصحي للكشف المبكر عن سرطان الثدي

بعد إعلان الهيئة العامة للتأمين الصحي، فتح الباب أمام غير التابعين للمنظومة، للكشف المبكر عن سرطان الثدى بقيمة رمزية 50 جنيها، انتقلت "الوطن" إلى أماكن الفحص المبكر، واتضح من خلال هذة الجولة أن الكشف يجرى عن طريق حجز المريض من خلال اتصاله على الخط الساخن 106، وليس بانتقال المريض إلى المستشفى، ويتم بعدها تحديد موعد له ودفع قيمة الكشف، بجانب 300 جنيه قيمة الأشعة التي يطلبها الطبيب من المريض المقدم على الكشف.

بمجرد أن تخطو بقدميك إلى داخل مجمع الجمهورية الطبي، التابع لمستشفى صيدناوي، بمنطقة رمسيس، تجد لافتات على شكل سهم مدون عليها "حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي".

أمام الغرفة المخصصة للفحوصات والتي أغلقت ببوابة حديدية وقفت واحدة من فريق التمريض، في أواخر الأربعينات، رفضت ذكر اسمها، مرتدية ملابس التمريض المدون عليها اسم المستشفى، قائلة: "الكشف بالحجز على الرقم الأرضي 106، مفيش كشف من غيره، هيتاخد من المريض شوية بيانات، وبعدها يتحدد اليوم والساعة، متابعة: "مفيش دكتور ثابت للكشف، كل يوم بيكون فيه دكتور".

من جهتها قالت غادة عرفة مدير مستشفى صيدناوي، إن الحجز يجرى من خلال الاتصال بالخط الساخن 106، ثم يتم تحديد موعد للمريض للفحص، مشيرة إلى أن قيمة الكشف للحالات الخارجة عن نطاق منظومة التأمين الصحي 50 جنيها، بجانب قيمة الأشعة التي يصل سعرها 300 جنيه، على عكس التابعين للتأمين الصحي، الذين يتلقون الكشف مجانا، موضحة أن الكشف يكون يوميا داخل العيادة من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا، أي بموجب ساعتين يتلقى فيها طبيب بالحالات المحدد لها الموعد للكشف.

لم يختلف الوضع في مركز الأورام التابع للتأمين الصحي بمستشفى مدينة نصر، حيث انتشرت اللافتات في كل جانب، معلنة عن وجود حملة الكشف المبكر بداخلها.

وأوضح أحد العاملين بالمستشفى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الحجز تليفونيا عبر نظام مخصص لاستقبال هذه الحالات، مضيفا: "هيقولوا كل التفاصيل الخاصة بالكشف، وهيحددوا الميعاد مع الحالة، ولو فيه أشعة هتطلب من المريض قبل الكشف".

وأشار العامل، إلى أن الحملة تخدم الحالات التي يتجاوز عمرها 45 عاما وليس أقل من ذلك، بحسب كلامه: "الحالة لازم تكون عندها 45 سنة لما فوق، مش أقل من كده".

وحول الخط الساخن 106 المخصص لا تقبل الحالات الراغبة في إجراء الكشف المبكر عن أورام الثدي، حيث يتيح الخط المجاني الحجز المسبق لدور السيدات في الكشف، وأماكن الكشف التابعة للهيئة.

ويوجد رسالة مسجلة بصوت نسائي ترحب بالمتصلين في بداية المكالمة تلخص أهم شروط الحملة التي يجب أن تنطبق على السيدة قبل الكشف، وهي أن تصل من العمر 45 عامًا كحد أدنى، وأن تكون ضمن النطاق الجغرافي المخصص للحملة.. لتبدأ بعدها أولى خطوات التسجيل، بالاسم الثلاثي، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف، وذلك بعد التأكد من انتفاعها بالتأمين الصحي، حيث يتيح لها ذلك إجراء الكشف بالمجان، أما السيدات غير المنتفعات فيدفعن الأجر الرمزي المحدد مسبقا.

Advertisements

تؤكد الموظفة المخصصة لاستقبال اتصالات السيدات بدء عملهم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، ما عدا يوم الجمعة، وفي نهاية المكالمة التي تستمر قرابة الدقيقتين يتم إبلاغ المتصلة بمكان الكشف التابع لمنطقة التأمين الصحي الخاصة بها، بين مركز أهرام مدينة نصر التابعة للتأمين الصحي، وعيادات المقطم، وصيدناوي بمحافظة القاهرة، وعيادة جمال عبد الناصر بالإسكندرية.

كما يتيح الخط الساخن أيضًا الاستفسار عن كل ما يخص حملة الكشف عن التهاب الكبد الوبائي فيروس سي، وخدمات الطوارئ والحالات الحرجة، والتعرف على الخدمات المختلفة لهيئة التأمين الصحي، وكيفية الاشتراك فيها، بالإضافة لعناوين وهواتف المستشفيات التابعة للهيئة، وحتى خدمة تلقي الشكاوى.

​