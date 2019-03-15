أطعمة في الإفطار لا يستغنى عنها طفلك لصحة جيدة

يتبع الأطفال نظام غذائى للحفاظ على صحتهم وتعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يجب أن تهتم الأم بها لأطفالها ولتحقيق ذلك قدم موقع "Authority Nutrition"، مجموعة من الأطعمة التي يجب أن تحتوى عليها وجبة الإفطار منها:

الحليب

يحتاج الطفل حليباً كامل الدسم بين سن عام وعامين، بعد ذلك يمكنك تدريجياً خلال العام الثالث نقله إلى حليب يحتوي على دسم نسبته 2 بالمائة. ويُفضّل اختيار الحليب المحلي، وتجنّب الحليب البودرة بالنسبة للصغار، وكذلك عدم تقديم حليب الشوكولا في الصباح.

المكسرات والفواكة

توفر توليفة المكسرات والفواكه المجففة جرعة رائعة من المعادن والمغذيات التي تلبي احتياجات النمو، إلى جانب الألياف التي تمنع الإمساك. ويعتبر الزبيب من أكثر الفواكه المجفّفة قبولاً لدى الأطفال.

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الفاكهة

من الضروري أن يتناول الطفل الفاكهة الطازجة في وجبة الإفطار، ويمكن تقديم الموز والتفاح باستمرار، أو أي نوع من فاكهة الموسم في الصباح، ويعتبر السموثي الغني بالفواكه من العصائر المحببة للصغار خاصة إذا لم يكن هناك وقت كافٍ لتناول الوجبة.

البروتين

البيض والفول والجبن من مصادر البروتين الجيدة، ويمكن تقديم البيض أو الفول مع زيت الزيتون أو السمن الطبيعي وليس النباتي ليحصل الصغير على دهون صحية.

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