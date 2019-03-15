طريقة تحضير شوربة الدجاج بالجبن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حضيري شوربة الدجاج بالجبن، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

ثلث كيلو (350 جم) صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة

2 فص ثوم مهروس

2 كوب (500 مل)

مرق دجاج كوب (250 مل)

كريمة طبخ

ربع كوب (50 جم) جبن شيدر مبشور

ربع كوب (50 جم) جبن بارميزان مبشور

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ربع كوب (50 جم) جبن كريمي

ملعقة كبيرة (12.5 جم) زبدة

ملح

وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب

طريقة التحضير:

على نار متوسطة، أذيبي الزبدة، ثم أضيفي البصل، وقلبيه حتى يذوب.

أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة، ثم أضيفي الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي المرق، واتركيه حتى يغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة.

أضيفي الكريمة وجميع أنواع الجبن، وقلبي باستمرار حتى يذوب الجبن، ويغلي الخليط.

ضعي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة مع الخبز المحمص.