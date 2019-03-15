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انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل عن "سفاح" مجزرة المسجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 مارس 2019 09:46 صباحاً - تداولت وسائل الإعلام بعض التفاصيل عن منفّذ مجزرة مسجد النور، في منطقة كرايست تشرتش في نيوزيلندا، التي راح ضحيّتها العشرات ما بين قتيل وجريح.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الخاصة بالقاتل المحتمل مع صور لأسلحته، وقد كُتب عليها أسماء بعض الأشخاص، أفادت وسائل الإعلام بأنهم "ارتكبوا هجمات".
وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مرتكب المذبحة هو أسترالي الجنسية، يبلغ من العمر 28 عاماً، وهو الذي فتح النار من بندقيته داخل المسجد مردياً العشرات بين قتيل وجريح، بينهم أطفال، بحسب الصور المتداولة.
الصحيفة نقلت عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا إطلاق أكثر من 50 طلقة نارية في أثناء الحادث بمسجد النور.
القاتل المحتمل عرّف نفسه باسم برينتون تارانت، على "تويتر"، وقد بث فيديو على الهواء عند ارتكابه المجزرة في داخل المسجد، أثناء صلاة الجمعة.
ونشر القاتل بياناً من 87 صفحة على "تويتر"، قبل ارتكاب المذبحة، يتوعّد من خلاله بـ"هجوم إرهابي".
وتداولت حسابات على "تويتر" صوراً لأسلحة استخدمها مطلق النار على المسجد تُظهر صندوق سيارة مطلق النار وبه أسلحة أوتوماتيكية، في حين ظهر المتهم بمقطع فيديو مصوّر قبيل دخوله المسجد وتنفيذه المجزرة بحق المصلين.
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