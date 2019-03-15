لحياة أسهل.. 6 نصائح تجنبك التوتر والضغوط العصبية

إيقاع الحياة السريع الذي يحيط بنا في كل مكان جعل الضغوط العصبية التي نواجها كثيرة، ما يولد عنها توتر نحاول أن نهرب منه طوال الوقت.

تقول الدكتورة سمية شاهين، استشاري ومدرس الطب النفسي بكلية الطب القصر العيني، في بيان لها: "أغلب الأفراد اليوم يعانون من الضغوط العصبية والتوتر الذي يعجل بتفاقم المشاكل سواء في الحياة الأسرية أو العملية، ولكن ببعض الخطوات والنصائح البسيطة نستطيع التغلب على جميع المشاكل وتكون كالتالي:

- حقا الصديق وقت الضيق

اختيار الأصدقاء يلعب دورا كبيرا في حياتنا، فلا تصاحب شخص متوتر لأنه سيزيد من توترك، بل قرب من محيطك الشخص الذي يشجعك على التخلص من التوتر، ولا يضيف لك المزيد منه، والذي يمكنه تهدئتك لحل مشكالك دون توتر.

- اسمح لنفسك بإيقاف التوتر النابع من داخلك

أحيانا نكون نحن سبب التوتر، فالبعض يعتقد أن توتره وقلقه سيساعده على حل المشكلة، ولكن الحقيقة أنه يزيد من أفكاره السلبية، والحل هو أن التعامل مع الموقف نفسه بدون إضافة تعقيدات أخرى بسبب الأفكار السيئة.

- راقب أفكارك

Advertisements

دون إصدار أحكام عليها وهذا يعتبر من أهم الأسلحة الفعالة ضد التوتر العصبي.

- يمكنك ممارسة اليوجا أو الرياضة

فهي ستساعدك على مراقبة الأفكار دون ردود فعل عليها، مثلا أن تختار أن تقول لنفسك أنك ستنجح في إنهاء المهمة في الوقت المحدد لها، بدلا أن تفكر أنك لن تنجح.

- علينا التحكم في النقد النابع من داخلنا

وهذا من أهم الأمور التي عليك عملها للبعد عن الضغوط، والتي تسبب لنا التوتر العصبي.

- اضغط زر إيقاف التوتر

وقبل أن تقول كيف أفعل ذلك التدريب على القيام بأمر ما يجعلنا نقوم به بمهارة ونعتاده، وهي خطوة فعالة للتخلص من التوتر والتعود على الهدوء، ويجب أن يحدث ذلك بأخذ دقيقة لتنفس بعمق عدة مرات، والتقليل من الأفكار السلبية.

​