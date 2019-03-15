تألقت فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2018، وممثلة البلاد في حفل افتتاح مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019. وظهرت بفستان فرعوني، يشبه البرديات التاريخية القديمة، مطعم باكسسوار باللون الأزرق، كاكسسوار ملكات العصر القديم، كما حمل رسومات لأبو الهول والأهرامات. وقدمت ملكة جمال مصر عرضا مميزا على أنغام أغنية داليدا "حلوة يا بلدي". والتحقت "شعبان" بقائمة "top 20" ضمن أفضل إطلالة وعرض باختيا لجنة التحكيم، إلا أن الحظ لم يحالفها في اختيارها ضمن قائمة "top 10" النهائية. Advertisements وأقيم حفل افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019"، في فندق الماسة. وقدمت المتسابقات "fashion show" مميز، حمل تراث بلادهن المختلفة، وذلك في حضور أعضاء هيئة التحكيم، وعلى رأسهم الدكتورة آمال رزق رئيس المسابقة، والفنانة ليلى علوي والفنان فراس السعيد، بالإضافة لحضور الفنان رامي جمال في نهاية الحفل، قبل إعلان قائمة "top 10". يذكر أن حفل الختام سيقام نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زي فرعوني ورقصة.. ممثلة مصر تتألق في حفل "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.