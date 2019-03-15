احذر تنظيف الأذن بأعواد القطن.. هذا ما فعلته بهذا الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عانى رجل من نوبات وانهيار بعد استخدام عصى التنظيف، إذ أصيب الرجل البريطاني (31 عامًا) جراء ذلك بالتهاب جرثومي، استهدف بطانة الجمجمة، يعرف بالتهاب الأذن الخارجية الناخر، حسب موقع "العربية".

وقال الأطباء إن قطعة من القطن تركزت في أذنه قبل أن تؤثر على بطانة الجمجمة.

في التقرير الذي نشرته صحيفة مترو فقد ذكر الطبيب الذي عاين الحالة في مستشفى جامعة كوفنتري، أن القطن وصل تأثيره إلى بطانة الدماغ، مما أدى إلى نوبات الصرع والتهابات الأذن والأنف والحنجرة.

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وقد أجريت للمريض فحوصات بالأشعة المقطعية واضطر إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لإزالة القطن. وأمضى أسبوعا في المستشفى، ومن ثم عاش 60 يوما على المضادات الحيوية، وهو الآن بصحة جيدة دون أي مشاكل في السمع أو المخ على المدى الطويل.

وذكرت المجلة الطبية البريطانية أن علاج الرجل استمر لـ 10 أسابيع، وأصبح اليوم المريض بحالة جيدة.

وصرّح الرجل أنه لن يستخدم براعم القطن لتنظيف أذنيه بعد اليوم.