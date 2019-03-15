على طريقة "طنط حشرية".. تعرف على الأبراج الأكثر فضولا

"طنط حشرية"، شخصية جسدت "معنى الفضول" في مسلسل "عايزة أتجوز"، التي رصدت تفاصيل السيدة الفضولية التي تحاول التدخل في شتى الأمور والأحداث، وتقوم بمهمتها المعروفة بالتفنن في اختيار الأسئلة التي لن تستفيد من معرفة إجابتها، وتستغل جيدا كبرها في السن متجاهلة تماماً قواعد الذوق والاتيكيت.

وتعتبر شخصية "طنط حشرية"، موجودة أيضًا في الأبراج الفلكية، إذ تتنوع سمات كل شخصية وتتفنن في معرفة التفاصيل حياة الآخرين.

ورصد "هُن"، أهم الأبراج التي يتسم صاحبها بالفضول الدائم:

- برج الجدي

"المعرفة هي سر النجاح"، يرى أنه إذا امتلك كل المعلومات سيكون من السهل أن يدير كل شيء ويتحكم فيها ببساطة، والتفاصيل هي أكثر شيء يشغل بال مولود الجدي، فهو فضولي جدًا من ناحية التفاصيل، لذلك هو فضولي من ناحية أي شيء ومن ناحية كل شيء.

– برج الثور

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مولود برج الثور فضولي بطبيعته، ويمكن إثارته بسهولة للبحث وراء أي موضوع، فتحري الأشياء شيء يسير في دمه، ولا يعود إلى حالته الطبيعية إلا إذا وصل لكل المعلومات التي يحتاجها.

- برج العذراء

بالرغم من اتسام صاحب برج العذراء بشخصيته العملية، فهو شخصية محللة ومحبة لجمع المعلومات، ومثله من الطبيعي أن يكون صاحب شخصية فضولية من الدرجة الأولى، فهو لا يبحث عن المعلومة فقط بل السبب وراء حدوثها، وهذا ما يجعله واحدًا من أكثر الأبراج فضولًا.

- برج الحوت

يعتبر صاحب برج الحوت من الشخصيات الفضولية عندما تتعلق الأمور بحياة أصدقائه، وعادة ما يفعل هذا بدافع الاهتمام والحب وليس بدافع التدخل غيرالمحمود.

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