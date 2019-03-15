6 علامات تدل على انقطاع الدورة الشهرية نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

هناك مؤشرات تحدث في جسم المرأة قد تكون دليل على انقطاع الدورة الشهرية، وبداية الدخول في سن اليأس الذي يسبب بعض المشكلات النفسية والجسمانية.

هذه التغيرات قد تحدث دون انتباه، وفيما يلي، بعض المؤشرات التي تدل على وصولك لهذه المرحلة الحياتية، بحسب ما جاء في موقع Bright side الأمريكي في السطور التالية:

1- ظهور الشعر في منطقة الذقن أو فوق الشفاه العلوية، أو الخدين، من المؤشرات التي تدل على وصولك لسن اليأس، ويحدث هذا بسبب التغيرات في نسبة الاندروجين إلى مستويات هرمون الاستروجين في الجسم.

في حين كل من مستويات الاندروجين والإستروجين تنخفض خلال انقطاع الطمث، فإنها تفعل ذلك بمعدلات مختلفة، بينما تنخفض مستويات الإستروجين بشكل حاد، وتنخفض مستويات الأندروجين ببطء أكثر بمرور الوقت.

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2- تواجد رائحة كريهة أسفل منطقة الإبط بشكل ملحوظ، يرجع السبب وراء ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، والذي يجعل الغدة المتواجدة في منطقة الإبط تفرز التعرق بشكل ملحوظ.

3- فقدان في كتلة العظام، يحدث فقدان كثافة العظام بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، ويمكنك أن تفقدي ما يصل إلى 20 ٪ من عظامك خلال السنوات الأولى من انقطاع الطمث، هذا قد يزيد من خطر ترقق العظام واحتمالية الإصابة بخشونة والتهاب المفاصل.

4- زيادة نسبة البول في الجسم بشكل أكثر من الطبيعي، لا تقلقي فأنتي غير مصابة بمرض السكري، فهذه من المؤشرات التي تدل على انقطاع الطمث، ويحدث ذلك عادة بسبب ضعف عضلات الحوض، وغالبًا ما تكون ناتجة عن الولادة الطبيعية، إلى جانب بطانة رقيقة من مجرى البول بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين التي تسبب سلس البول الناتج عن الإجهاد.

5- من علامات قطع الطمث ضعف الذاكرة، نتيجة للتغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث يمكن أن تجعلك تشعر بالتوتر وتسبب مشاكل في النوم، وقد يؤدي ذلك إلى أن تصبح أقل تركيزًا وأكثر نسيانًا.

6- الشعور بالأرق الدائم، يعد هرمون البروجسترون هرمونًا مهدئًا، لذلك عندما ينخفض مستواه في الجسم يجعلك تشعر بمزيد من القلق، وبالتالي ينتج عنه مشكلات في النوم.