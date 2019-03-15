بإطلالة بيضاء.. حسناء الزمالك توجه رسالة لمحمد عنتر عقب عقد قرانهما

عقد محمد عنتر لاعب نادي الزمالك قرانه، على دينا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك"، اليوم، في حفل عائلي.

وتألقت "الحلو" بفستان أبيض قصير بدون أكمام، مع شعر منسدل ومكياج بسيط، في حين تخلى عنتر عن البدلة، وظهر بقميص أبيض مع بنطلون.

ونشرت "حسناء الزمالك" صورة بصحبة الأخير، عقب عقد القران، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها: "حبيبي.. بسم الله الرحمن الرحيم.. والحمد لله".

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وكان الثنائي احتفلا بخطبتهما منذ فترة قريبة، بحضور الأقارب ونجوم نادي الزمالك.

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