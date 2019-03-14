فوائد فيتامين د ومصادره وطرق علاج نقصه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق

يعتبر فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان، لإتمام وظائفه الحيوية على أكمل وجه، وتعتبر الشمس من أبرز مصادره، وهذا يفسر أهمية التعرُّض لأشعتها بشكلٍ يومي، لأن افتقاد الجسم لذلك العنصر، يعرضه للإصابة ببعض المضاعفات.

"الكونسلتو"، يستعرض فوائد فيتامين د، وأسباب وأعراض وطرق الوقاية من نقصه بالدم، وأبرز مصادره، وفقًا لموقع "Medical News Today".

للمزيد اضغط هنا