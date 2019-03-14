خسرت 83 كيلو في عام واحد دون طبيب.. ماذا فعلت؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

استطاعت ماجي ويلز، البالغة 34 عامًا، وكان وزنها يصل إلى أكثر من 135 كيلو جرام، التخلص من زيادة الوزن، حيث كانت تعاني من مشكلة حقيقية في التقاط الصور بصحبة أسرتها وأطفالها.

قالت ويلز: "لم أخش أن أموت بسبب وزني، لكني كنت أخاف أن يحدث لي شيئًا دون أن يملك أطفالي صورا يتذكروني بها" مضيفة أنها لم تلتقط سوى صورتين فقط مع ابنها البالغ 6 سنوات.

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