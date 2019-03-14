نصائح للحفاظ على البطاقة الائتمانية أثناء السفر والتسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
يلجأ معظم الأشخاص إلى استخدام البطاقة الائتمانية أثناء السفر، لعدم حمل الكثير من النقود، وللاستفادة من الخصومات التي توفرها البطاقات على المشتريات الدولية. لذلك يستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365"، نصائح للحفاظ عليها أثناء السفر والتسوق، بحسب ما جاء في موقع "nerdwallet".
1-لا تعتمد إطلاقًا على بطاقة ائتمانية واحدة أثناء سفرك، وحاول أن تكون أموالك موزعة على بطاقتين على الأقل.
2-يفضل دفع قيمة الفواتير والمشتريات بالعملة المحلية للبلد، وليست بعملة بلدك، لأن سعر الصرف بهذه العملية أقل من سعره في مكاتب الصرافة أو البنوك.
3-يفضل عند السفر تبليغ البنك بأنك سوف تستخدم بطاقتك الائتمانية خلال سفرك للخارج، وذلك لتجنب إيقاف البطاقة، لأن بعض البنوك تقوم بشكل احترازي بإيقاف البطاقات لحماية عملائها.
4-يجب الاحتفاظ بالبطاقات بمكان آمن، والإبلاغ فوراً في حال تعرضك للسرقة.
5-تجنب استخدام البطاقة الائتمانية في المحلات الصغيرة تفادياً للوقوع في عمليات احتيال.
6-إذ كنت لا تحفظ أرقام البطاقة السرية، لا تسجل الأرقام على ورقة وتضعها برفقة بطاقة السحب.
7-تتوفر في بعض بطاقات الائتمان خاصة المصممة للسفر خاصية تأمين السفر في حالة تأخير الرحلات، أو فقدان الأمتعة والتأمين ضد الحوادث.
8-يجب استخدم نظام بحث آمن عند التسوق بالبطاقة عبر الإنترنت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.