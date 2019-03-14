بعد ظهورهما في مناسبة واحدة بإطلالتين مميزتين.. ميجان أجمل أم كيت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

اجتمعت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في احتفال الـCommonWealth Day، وهي مناسبة سنوية للاحتفال بتحالف دول الكومنولث ، حيث عادة يحضر الاحتفال بهذا اليوم الملكة إليزابيث الثانية رئيسة الكومنولث مع الأمناء العامين ومفوضي حلف الكومنولث في لندن، إلا أن إطلالتهما الملكية جاءت مختلفة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وموقع "chinadaily".

وأطلت كيت ميدلتون زوجة الأمير وليم، بمعطف طويل باللون الأحمر، اتخذت قصته شكل الفستان، وحمل توقيع مصممة الأزياء الشهيرة Catherine Walken، ونسّقت معه حذاء وحقيبة من درجات "النود" حملوا توقيع دار الأزياء Emmy London .

أما ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، فاختارت إطلالة من توقيع Victoria Beckham، عبارة عن معطف طويل "أوف وايت" سبقت أن ارتدته مؤخرًا مصنوع من خامة الجاكار، ونسقت معه فستان قصير مزين بنقشات باللون الأخضر المطرز، وحملت حقيبة يد باللون الأخضر من خامة الساتان الناعم.

ويستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 خلال الألبوم المرفق بالأعلى الإطلالتين: