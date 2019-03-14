بالصور| "كلها سليكون".. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بـ"نيو لوك" جديد

أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل، عقب ظهورها بـ"نيو لوك" جديد، بصحبة زوجها، الذي نشر صورهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "الكامل" بشعر طويل مضبوغ باللون الأحمر، بالإضافة إلى أزياء رياضية سوداء، والتي تميز بأنها ضيقة، ولا تحمل نقوشا، خلال احتضان زوجها لها.

ولم يكتف الفنان الشاب بنشر صورتيهما معا، واللتين أرفقهما بتعليق باللغة الإنجليزية": "الحب الحقيقي".

وحظيت المواد المصورة على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورتين، خلال الساعات الماضية على مئات الآلاف من تسجيل الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بقيتي شبه هيفاء وهبي وكيم كادرشيان مع بعض"، و"كلها سيلكون"، و"أكيد كل ده فوتوشوب"، و"سيبوا الناس في حالها".

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وكان الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، عبر حسابه على "إنستجرام"، يوليو الماضي، دون إقامة حفل زفاف.

واحتفل الثنائي مؤخرًا بزفافهما، بمدينة الجونة في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي.

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