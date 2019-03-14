- 1/3
- 2/3
- 3/3
أثارت ندى الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي الجدل، عقب ظهورها بـ"نيو لوك" جديد، بصحبة زوجها، الذي نشر صورهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأطلت "الكامل" بشعر طويل مضبوغ باللون الأحمر، بالإضافة إلى أزياء رياضية سوداء، والتي تميز بأنها ضيقة، ولا تحمل نقوشا، خلال احتضان زوجها لها.
ولم يكتف الفنان الشاب بنشر صورتيهما معا، واللتين أرفقهما بتعليق باللغة الإنجليزية": "الحب الحقيقي".
وحظيت المواد المصورة على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصدت الصورتين، خلال الساعات الماضية على مئات الآلاف من تسجيل الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "بقيتي شبه هيفاء وهبي وكيم كادرشيان مع بعض"، و"كلها سيلكون"، و"أكيد كل ده فوتوشوب"، و"سيبوا الناس في حالها".
وكان الفنان أحمد الفيشاوي، أعلن زواجه من ندى الكامل، عبر حسابه على "إنستجرام"، يوليو الماضي، دون إقامة حفل زفاف.
واحتفل الثنائي مؤخرًا بزفافهما، بمدينة الجونة في الغردقة، برفقة عدد من أصدقائه وبعض الفنانين من بينهم باسم سمرة وبوسي شلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| "كلها سليكون".. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بـ"نيو لوك" جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.