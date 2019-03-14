نوبات بكاء الرضع.. لغة غير مفهومة وحيرة الأمهات تتحول لاضطرابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي
البكاء لغة الرضّع للتعبير عما يشعرون به.. ربما عندما يجوعون وأحيانًا عندما يمتلئ الحفاض، قد يتحول الأمر إلى نوبات بكاء عنيفة ومستمرة لوقت طويل، ولأسباب أخرى غير المألوفة، وتُعرف تلك الحالة باسم "نوبات بكاء الرضع".
نوبات بكاء الرضع، أوقات يبكي فيها الرضيع دون سبب واضح فقط البكاء من أجل البكاء، وهي أمر طبيعي بل ويعد من علامات تطور النمو، وقد تحدث في أوقات طفرات النمو وفقًا لموقع "today's parents".
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