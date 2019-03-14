خلطات تفتيح البشرة يمكنك تحضيرها في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 مارس 2019 07:29 مساءً - خلطات تفتيح البشرة تعتبر من اهم الماسكات التي تستعملها كل سيدة تهتم بجمال بشرتها ونضارتها. للارز فوائد مذهلة لـ تفتيح البشرة وأهميته كبيرة جداً في الحصول على بشرة بيضاء نقية خالية من التصبغات والشوائب والبقع الداكنة.

اليوم، سنقدم إليك 3 ماسكات يمكنك تحضيرها في المنزل، وهي مكونة من الأرز وبعض المكونات الطبيعية، لتقضي على كل مشكلات بشرتك المتعلقة بلونها ونضارتها وبياضها. فإضافة الى الأرز، تحتوي هذه الماسكات على حبة البركة التي تحافظ على جمال البشرة لاحتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية المفيدة مثل اللينوليك، والبرتقال المعروف بخصائصه التي تعمل على تفتيح البشرة، والعسل الذي يكافح البكتيريا والفطريات والميكروبات التي تصيب البشرة.





ماسك الأرز وحبة البركة

ضعي كوباً من الماء في وعاء على النار حتى الغليان، من ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الأرز المصري المطحون وحركي الخليط الى أن يصبح شبيهاً بالكريمة، بعدها أضيفي ملعقة كبيرة من حبة البركة المطحونة واستمري في التحريك حتى يتحول لون الخليط الى رمادي، عندها ارفعي الإناء عن النار واحتفظي بـ الماسك الذي حصلت عليه.

إغسلي وجهك بالماء الساخن أولاً لتفتيح مسام بشرتك حتى يسهل امتصاصها للماسك، من ثم ادهني الماسك على وجهك بحركات دائرية من الأسفل الى الأعلى، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها اغسلي وجهك وشطفيه جيدأ بالماء، ثم جفّفيه بفوطة قطنية ناعمة.



ماسك الأرز والبرتقال

اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع عصير نصف برتقالة، من ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة، بعدها إغسلي بشرتك بالمياه الدافئة.



ماسك الأرز والعسل

امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من الأرز المطحون وعصير نصف برتقالة وعصير نصف ليمونة، ثم ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة نصف ساعة، بعدها اغسلي وجهك وشطفيه جيداً بالماء الفاتر.

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استعملي هذه الماسكات لـ خلطات تفتيح البشرة وستلاحظين الفرق خلال مدة قصيرة.

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